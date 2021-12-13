八旬翁遭誤拔導管後亡　家屬：事主遭三次傷害環環相扣致死 (16:49)

事主祁枝（終年83歲，退休的士司機）2016年5月19日入院，同月30日不治。

事主兒子祁志輝陳辭時引述多名專家證人的證供。他稱，事主入院進行電腦掃描，惟護士為事主跌倒風險評估時出錯，此為第一失誤。事主入院當晚跌倒，須進行髖關節骨科手術，但此並非「救命手術」，又沒有做好手術前後的治理及評估，對事主造成二次傷害，包括未有諮詢心臟科醫生，他們或會建議使用其他治療方法，又沒有使用防止血栓的藥物，以防止急性心臟病發。術後又不知甚麼原因致血色素偏低而需要輸血，導致心肌梗塞。

祁志輝續稱，雖然事主經急救後情況好轉，可以返回普通病房，但因最後的拔喉事故，男護士沒有採用「頭低腳高」的方式為事主拔除導管，導致出現空氣栓塞。祁志輝亦引述醫生王國耀的證供，指出事主若沒有輸血、沒有錯誤拔喉等事故，他自然死亡的機率低。

代表醫管局的大律師陳辭時則稱，當時事主情況緊急，不能延誤骨科手術。他續稱，沒有諮詢心臟科醫生的原因是每次手術會由麻醉科作出風險評估後才進行。他亦承認男護士拔喉是沒有按照指引，最後並向家屬致以深切慰問。