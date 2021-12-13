圓玄小學播南京大屠殺教材片嚇哭學生　家長稱要讓學生刻骨銘心知國仇家恨　惟選片段「別太殘暴」 (15:18)

今日（13日）為「南京大屠殺死難者國家公祭日」，保良局香港道教聯合會圓玄小學在上周德育堂，使用官方的南京大屠殺教材。該校有學生稱曾在課上觀看相關片段，有同學覺得很恐怖，回家後更哭起來；有家長建議學校應改以其他方式教授初小學生，但指稱「要知國仇家恨，永遠要畀他（學生）記得、刻骨銘心」。
小一生李同學表示，上周曾在課堂觀看南京大屠殺相關的片段，對片中「有人死去」的畫面感深刻，稱有同學表示不太開心，但記得播片當日倘不想收看，可向教師反映，並離開課室。讀小四的莫同學說，數名同學在課上看片後，回到家哭起來，「覺得片段好恐怖、被嚇倒」；她說學校安排今早安排特別班主任課，着學生寫下感受，她表示自己寫下感到不開心、「為他們感難過（feeling bad for them），不知為何日本人要殺中國人」。
未曾看過相關片段的小五李同學說，上周看過關於南京大屠殺的相片，但看得不太清楚。他記得對教師講出內容感恐怖，提及「有日本人插了他們（遇難者）20刀」。
陳先生的孫子就讀該校小五，暫未聞孫子有否收看相關影片。他表示自己是愛國者，平日也會觀看南京大屠殺相關片段，認為學生應認識，「知國仇家恨，永遠要畀他（學生）記得、刻骨銘心」，又覺得外界形容學校是荼毒學生「根本沒意思」。但他表示，初小學生不適宜觀看涉及活埋、人體殘肢的畫面，建議學校「應抽些較好的（片段）、別太殘暴」。
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