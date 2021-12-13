人工智能方程式比賽 聖保祿學校 何蔭棠中學奪冠 (00:01)

今次比賽共有21間學校逾70支隊伍參加，在昨日（12日）進入決賽的8隊高級組JETRACER，大會提供一條長77米賽道，每一隊伍只有一次挑戰機會，控制JETRACER沿賽道行走，不得偏離賽道，賽事志在考驗學生在編寫程式同時兼備人功智能的學習，讓JETRACER在最快時間完成賽道。

至於晉身決賽的16隊初級組JETBOT，則是使用同一賽道，賽道上將設置障礙物以增加難度，而使用的障礙物在賽前已交予參賽學生，方便學生透過人工智能，讓JETBOT從中學習，在比賽中避過所有障礙物，最快完成賽道。

比賽的高級組JETRACER獲得冠軍是聖保祿學校的「 JetBus」，亞軍及季軍分別是東華三院伍若瑜夫人紀念中學的「Team JR」，和保良局蔡繼有學校的「GoGo Kart」。初級組JETBOT獲得冠軍是保良局何蔭棠中學的「on call 8小時」，亞軍及季軍分別是仁濟醫院靚次伯紀念中學「靚中一隊」和東華三院李潤田紀念中學 的「㵘燚朤䲜」。

創新科技局長薛永恒在頒獎禮上致辭，希望比賽不僅可以加深同學對人工智能技術的認知，也鼓勵他們在創科路上繼續學習，保持對創科的熱誠和初心，為香港的創科產業和未來發展出一分力。