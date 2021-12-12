教育局回應南京大屠殺血腥教材嚇驚學生 稱戰爭本身是殘酷 (18:46)

教育局今日（12日）回覆稱，向全港學生提供教材時，並無硬性規定所有學校，無差別地向所有班級的學校播放有關真實內容，指學校會按校情及專業判斷，靈活採用有關教材，於校內不同的教育環節進行相關教育活動。

教育局稱，學習抗日歷史是課程一部分，學校讓學生認識戰爭的苦難、百姓的逃難、大屠殺是國殤、世界各界譴責日軍的侵略行徑，以及國軍國人共同抵抗等，並以珍視和平為最後目的，是有意義的學習活動，「歷史就是歷史，不能迴避」，又指「無論如何，戰爭本身是殘酷，我們必須從歷史中學會珍惜和平、尊重生命、寛恕別人、愛護國家」，希望社會各界理解認識國史是教好下一代重要一環，信任教育專業和教師的引導，「不要被片面的言論誤導。」

涉事短片出自港台《世紀長征》第28集「共赴國難：南京大屠殺」，長約5分鐘。播至中段時，旁述稱「日軍佔領南京的那天起，南京城實際上已經變成了血腥的屠場」，畫面配以日軍屠殺片段，旁述續稱「從放下武器的俘虜，到和平的居民，從70、80歲老人到出生剛幾天的嬰兒，都成為日本的屠殺對象」，畫面包括將被捆绑上身的人推入坑活埋、槍決平民、幼兒伏屍街頭等。南京大屠殺在1937年12月發生，當時日軍侵略中國。