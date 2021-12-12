酒樓拒付「陀地」遭大肆破壞　警拘6男涉勒索及刑毁 (16:51)

新界北總區反三合會行動組總督察歐陽德表示，3名男子於上月18日到藍地一間新開張約1個月的酒樓勒索每月2萬元保護費，酒樓拒絕支付。至上周四下午，酒樓當時正在休息，只剩約十名職員在場時，7名身穿黑衣、戴口罩及手套的男子，手持鐵槌、壘球棍及裝有紅色油漆的膠袋，闖入酒樓大肆破壞，臨走前更淋上紅油。眾人事後分別登上2輛掛上假車牌的私家車逃去，「掃場」過程約1分鐘，酒樓經點算後損失約37萬元。

警方接報後，於事發當晚以涉嫌勒索拘捕一名53歲男子。反三合會行動組探員經深入調查，鎖定7名「掃場」男子身分，於上周五（10日）起一連兩日，拘捕5名男子，年齡由18至22歲，懷疑他們在酒樓大肆破壞及淋紅油。行動中，檢獲各人犯案時的衣物及手機等證物。53歲被捕男子已獲准保釋，需於下月上旬向警方報到，其餘5名被捕男子仍在扣留調查。據了解，全部被捕男子均有黑社會新義安背景。

歐陽德表示，案發後警方已加強附近一帶巡邏，屯門警區刑事部亦展開為期數日的高調查牌行動，以遏止黑社會氣焰；強調案件性質惡劣，不僅明目張膽目無法紀，更挑戰警方執法底線，呼籲若有附近商戶及業主在臨近新年曾遭收「陀地」，應即時報案。他又呼籲市民若目擊「掃場」經過，及兩輛套上假車牌私家車去向，致電36613382與警方聯絡。