立法會選舉｜泰晤士報社評：港立法會選舉是騙局應杯葛　駐倫敦經貿辦：社評失實或違法 (17:37)

英國《星期日泰晤士報》在本月5日,發表一篇題為「中國露出真面目——而並不漂亮」(China shows its true colours — and they're not pretty)社評,文中指出本港即將舉行的立法會選舉為一個騙局(sham),稱是只容官方確定及審查過的「愛國者」才能參與。文中又稱,唯一帶來「民主勝利」(democratic victory)的方法就是選民杯葛選舉,並以低投票人數讓官方感到尷尬。

羅莘桉於本月8日去信《星期日泰晤士報》編輯,斥該篇社評失實,反駁並澄清在「愛國者治港」制度下,帶來主權、安全、發展利益和香港長期繁榮穩定,批評該社評稱「只容愛國者參與的選舉是騙局」,屬於毫無根據指控。羅莘桉提醒,《選舉(舞弊及非法行為)條例》下,包括在選舉期間內藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票的非法行為,涵蓋香港境內或其他地方。本報正向香港駐倫敦經濟貿易辦事處作出查詢。

