中環車禍3人留醫兩人仍危殆　現場小販：近年兩度有私家車溜後撞壆 (17:35)

醫管局稱，截至今日中午，3男3女傷者分別於瑪麗、律敦治及東區醫院留醫，其中在瑪麗醫院留醫的兩名女子仍然危殆，其餘情況穩定，另有兩名傷者已出院。

肇事私家車被拖到鰂魚涌汽車扣留中心，等候警方進一步檢查機件及調查。涉事的44歲菲律賓籍女司機涉嫌危險駕駛導致他人身體受嚴重傷害被捕，昨晚被警方扣留調查。

在事發斜路擺檔十多年的小販李女士稱，上址不時發生交通意外，近年曾兩度有私家車失事溜後撞向石壆，昨晚意外是第三次。意外發生後，李女士稱其子女「打鑼咁搵我」，但她深信「各安天命」，所以不擔心會再有意外，「無得驚㗎喎」。

在附近居住的吳小姐到事發現場旁邊一間廟宇上香，稱昨晚回家時見到大批消防員及救護車救人，以為發生火警，其後始知發生嚴重車禍。她稱幸好有圍欄緩衝才未有導致更嚴重死傷。

昨晚8時許，一名女司機駕駛私家車到卑利街，停車落客時懷疑未有拉緊手掣，私家車溜後約80米至士丹頓街交界，8人被撞倒。一名外籍女子被困車底昏迷，由途人合力抬起私家車救出。