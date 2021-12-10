立法會選舉｜內地港人接港府短訊　提醒更新手機號碼及可登記電郵接收競選資訊 (19:33)

政府在有關短訊指出，「為確保你的內地健康碼、行程碼均不會因該次出境而變色」，選舉事務處將向內地有關部門提供其手機號碼，以作安排，提醒若登記返港投票時輸入的手機號碼並非綁定內地健康碼和行程碼的號碼，須於12日下午6時前經連結（www.reo-form.gov.hk/CPRSUpdate）更新；如登記時輸入的手機號碼為綁定內地健康碼和行程碼的號碼，則毋須理會相關信息。

政府同時提及，「若你同意選舉事務處向有關候選人提供你的電郵地址，以作發放與競選活動有關的選舉郵件的用途，請發電郵至reoenq@reo.gov.hk並附上更新的手機號碼確認。」

選舉事務處：徵同意便利候選人與選民溝通

選舉事務處回應本報查詢稱，由於是次登記選民可以電郵作為聯絡方式，故登記期完結後，已向相關登記選民查詢是否同意以該登記電郵，接收候選人與競選活動相關的選舉郵件，強調此舉旨在徵得選民同意下，便利候選人與選民溝通。現共有22,130名香港選民登記於選舉日到口岸投票。

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