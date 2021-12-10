荃葵青遊行後9人涉非法集結受審　法官李慶年：旁聽者用手機即「藐視法庭」 (19:03)

拘捕首被告的警員作供時，李官問及律師，被告應否在審訊期間使用手機。有律師回應稱，被告會以手機信息告知需要押後等，李官指出，被告可選擇舉手示意。

李官又指出，旁聽者不應該使用手機，他留意到有旁聽者庭上睡覺、飲水，甚至有手機鈴聲響起，他已寬鬆「坐視不理」。他指出，縱然聆訊沉悶，不至要使用手機，擔心有損公平審訊，以及妨礙司法公正。李官稱，記者或需使用手機，而旁聽「有基本旁聽禮儀」，旁聽者應把手機調校至飛行模式。

9名不認罪的被告年齡介乎18歲至37歲，依次為葉卓邦（學生）、林嘉豐（無業）、林浩廷（測量員）、林易津（地盤工人）、韓紫彤（無業）、黃澤鋒（學生）、唐恒輝（學生）、龔漢文（港鐵技工）和盧宇柏（學生），同被控於前年8月25日，在深水埗警署和長沙灣道交界的欽州街非法集結。葉卓邦另被控在該警署與福華街之間的欽州街非法集結。