14歲美籍男生涉性侵13歲女同學罪脫　事主作供前與友人討論本案　官稱或礙證供質素 (19:27)

現年17歲的男被告原被控於前年4月至5月期間某天，在香港島某會所的2樓男淋浴間，向當時13歲的X作出嚴重猥褻行為，並於同時段的另外兩天，兩度在港島另一會所與X非法性交；另被控於同年6月某天在赤柱大街某樓宇天台，聲稱不會離開上址，促使X作非法的性行為。

梁官裁決時指出，X被盤問時承認，身邊一名友人曾遭性侵，故此審訊前曾與該朋友談及本案。雖對方不知案情，但曾就如何應對辯方律師給予建議，梁官憂慮X或在無意識下受人影響，影響證供質素。

梁官續稱，X聲稱事後有失眠、抑鬱等創傷後遺症，惟辯方呈堂的截圖，顯示X案發後在社交媒體上發布參與遊艇派對的照片，當時身穿比堅尼的X站在被告身旁，加上X事後如常上學，審訊前亦在社交媒體上發布慶祝萬聖節的照片，梁官認為與其說法不符。

另外，X否認與被告有親密關係，錄取口供的同學卻稱聽聞二人有約會，她在第4次案發當日到X家中聚會，目睹X後來帶被告去乘搭的士，法官認為兩者有矛盾之處。另X在首次案發後沒有告知他人，其後仍與被告獨處，當中亦存有疑點。