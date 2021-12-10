訛稱可低價購入PS5轉售內地圖利　涉騙330萬警拘11人 (18:14)

葵青警區重案組第二隊主管吳廸深指，警方至今年2月至3月間，合共接獲26宗報案，稱一名於葵涌一間電子遊戲機商店工作的30歲姓陳男店員，訛稱能以「低價大量」購入一批PS5並可轉售到內地，每部主機可獲一千至數千元利潤不等。

陳男的僱主以及熟客等人不虞有詐，紛紛將金額介乎1萬至50萬不等的現金存入陳男指定的銀行戶口，當中更有事主一擲50萬欲購逾百部PS5。一眾受害人其後一直未有收到商品，懷疑自己受騙方陸續報警求助，26名事主合共損失330萬元。據了解，陳男於涉案店鋪工作4至5年，並獲得其僱主信任。

警方今年2月以涉嫌以欺騙手段取得財產拘捕涉案男主腦，3月再拘捕以洗黑錢罪拘捕一名32歲男子，相信她以自己的銀行戶口清洗騙款。警方盤問主腦期間曾追問騙款流向，有人稱該批款項以全數用以還債。由於案中受害人多、騙款龐大，葵青警區重案組接手深入調查，分析大量銀行交易紀錄後，鎖定另外9名涉案銀行戶口持有人。

葵青警區刑事部今晨（10日）7時採取代號「巂語」反洗黑錢行動，於各區拘捕8男1女（17至30歲），相信他們有份以銀行戶口清洗騙款，並檢獲一批手機、銀行卡及文件，與一部PS5主機。警方仍在調查被捕者背景、財務狀況及他們與主謀的關係，不排除會有更多人被捕。