八旬翁遭誤拔導管後亡　心臟科專科醫生：一連串問題令事件「不可回轉」 (18:47)

事主祁枝（終年83歲）2016年5月19日入院，同月30日不治。

心臟科專科醫生王國耀供稱，事主原本入院是進行電腦掃描檢查，惟因跌倒要進行髖關節骨科手術。手術後不知什麼原因，其血色素偏低，故要為事主輸血，但事主的心臟問題多，更易造成心衰。其後事主的心肌酵素上升，出現心肌梗塞，心臟功能只有三成，小便量亦很低。

事主遂於5月26日進入深切治療部，其間插上三腔血液透析導管以進行洗腎，但事主的情況其後轉趨穩定，小便量亦變得正常，故沒有洗腎，可以回病房。王國耀續稱，病房護士沒有按指示，以「頭低腳高」的姿勢拔除三腔血液透析導管，此舉可防止空氣栓塞，更稱應在深切治療部拔除導管才返回病房。王國耀指出，事主的血管原本已有問題，稱「空氣唔會無端白事走入去，除非有個channel（渠道）比你入去。」王國耀又稱，若當時進行骨科手術時有使用防止血栓藥物，令事主血液變稀，或可防止急性心臟病發。

中大醫學院那打素護理學院副院長車錫英則稱，事主的入院評估做得不足，若有記錄指出事主容易跌倒，則可提醒其他人，並將事主安排在容易移動的位置。車錫英又稱，以前拔除導管，會由較資深的同事在旁協助，惟不排除與醫院的工作量過多有關。死因研訊主任問及，拔喉事故是否常見。車錫英稱，此類多交由資深同事處理，但稱現時醫護人員的年資普遍不長，更一直有人手不足、病人輪候時間長、醫院病牀爆滿等問題，直言「係制度上嘅問題」。

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