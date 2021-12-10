海關檢獲3600萬元毒品拘3男 (15:16)

毒品調查第一組指揮官陳紹裘稱，港口及海域科人員本周一（6日）在青衣貨櫃場查驗一個由加拿大到港，報稱載運即食燕麥片的貨櫃，鑑於加拿大為其中一個出口大麻花的高風險地區，透過X光檢查及打開檢查，發現1160盒燕麥片當中有108盒藏有大麻花，每盒藏有1公斤，共108公斤，市值2300萬元。

案件交由毒品調查科接手調查後，前日（8日）採取行動，先在荃灣一工廈拘捕一名25歲無業男子，該男子為接收藏有大麻花燕麥片的收貨人。關員再於屯門一工廈單位，檢獲45公斤大麻花，總值1000萬元，拘捕一名43歲報稱從事物流業男子。關員在兩工廈單位，檢獲毒品包裝工具，相信為毒品儲存及包裝中心。其中一被捕男子已獲准保釋候查。

毒品調查第三組指揮官劉佑倫稱，海關11月至今破獲10宗空運郵包販運搖頭丸案件，其中一宗於周一（6日），海關在旺角檢查一件由法國空運到港郵件，發現有250克搖頭粉，昨日（9日）拘捕一名49歲收取該郵件的男子，現正被扣留調查。

劉續稱，搖頭丸來自不同歐洲國家，收藏於不同物品內，分別咖啡、糖果、玩具槍等等以逃避海關偵查。行動中，留意到該批包裹郵寄地址不完整或不存在，當抵港後毒販會聯絡速遞公司更改派送地址，並且用虛假授權文件領取包裹。

海關毒品調查課監督李嘉明表示，今年檢獲毒品的兩個高峰期，分別在暑假6至8月及聖誕元旦前11至12月初。海關為針對聖誕及元旦前夕的高峰期，調整執法策略，成功阻止毒品流入市面。

今年截至昨日(9日)海關共檢獲19.6萬粒搖頭丸，數量與去年相若，主要由歐洲入口本港空運郵包檢獲。另外，檢獲大麻690公斤，較去年上升一倍。