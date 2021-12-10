「熊仔餅」涉搶槍案表證成立 (15:15)

被告周柏均（21歲）和胡子鍵（20歲）否認故意阻撓警員A及企圖搶槍，周柏均另否認企圖從羈押下逃脫。

辯方問開槍警員A，為何用槍指向沒持武器的白衣男；A稱，過往有「落單」警員被包圍，遭十多人襲擊，身受重傷。辯方指稱，A拔槍不是因為白衣男的動作，亦非因為附近的人構成危險，而是單憑他回憶之前情況而拔槍。A否認，僅同意不是因為被人包圍而拔槍。

警司B供稱，目擊胡子鍵和另一人包圍A，其間聽到一聲巨響。兩男子繼而施襲，B拔出和揮動警棍，走至他們身後就聽見兩下巨響。B制服跌倒的胡子鍵，A則制服周柏均。B留意到周柏均流血，相信現場開過槍，A稱開過3槍。

「熊仔餅」涉搶槍案 相關報道：

「熊仔餅」涉搶槍案 開槍警：身為警員面對危險沒有離開（12月9日）

「熊仔餅」涉搶槍案 辯方：周柏均中槍倒地後雙目無神 開槍警：無法判斷（12月9日）

「熊仔餅」案警同意兩被告手無寸鐵 憂被搶槍射擊「生命受威脅下」開槍（12月8日）

「熊仔餅」涉搶槍案 開槍警稱「得我一個孤身力弱」故拔槍示警（12月8日）

「熊仔餅」涉搶槍案旁聽者見被告倒地片段嗚咽 官問「邊個笑」促情緒不穩者離席（12月8日）

控方：「熊仔餅」清晨已留意佈防「約人會合」 非路過（12月7日）

「熊仔餅」涉阻差圖搶槍案開審 控方稱警受「前後夾擊」後開槍 辯方擬爭議警員正當執行職務否（12月6日）