警破儲值支付工具詐騙集團　11人被捕 (14:45)

自今年5月，警方接獲160宗有關儲值支付工具詐騙舉報，網絡安全及科技罪案調查科留意到本地其中一個針對一個儲值支付工具作詐騙的犯罪集團，成員會以打電話（Cold Call）、釣魚手機訊息及社交網站帖文，扮演銀行職員、事主親友等不同角色，訛稱事主帳戶出現異常，繼而套取其儲值支付工具登入帳號、密碼、一次性密碼（OTP）及交易密碼，登入事主儲值支付帳號後將錢轉到傀儡戶口。

警方其後鎖定目標，於本月1至9日採取代號「晴峯」拘捕行動，在各區以涉嫌串謀詐騙拘捕9男2女（16至33歲），包括集團骨幹成員及傀儡戶口持有人，相信集團已被瓦解。經初步調查，相信被捕詐騙集團涉及今年5月至11月本港最少60宗同類騙案，涉款約74萬。行動中，警方檢獲1部電腦、10部智能手機及4張銀行卡，並在其中一名被捕入上檢獲小量毒品。其中一名被捕人已被落案控以一項串謀詐騙，今日已在東區裁判法院提堂，其餘則獲准保釋候查。

網罪科科技罪案組警司譚威信指，本案詐騙集團牽涉的60宗騙案總共涉款74萬，當中最大損失金額約4萬元，最小僅31元。他稱集團分工仔細，成員會分別負責COLD CALL、負責發訊息、尋找傀儡提供戶口，甚至會以「社交工程」（Social Engineering）掌握潛在受害人基本資料及偽冒來電顯示令事主信以為真。他又指，部份傀儡戶口持有承認有收取報酬，亦有部份實為被騙徒挪用帳戶的受害人。