港康碼｜市民稱登記手續麻煩　有人等近1小時始獲識別碼啟動帳戶 (13:30)

葵青區議員盧婉婷今早10時起，在青衣長亨邨兩個議員辦事處協助居民登記港康碼。她表示市民登記港康碼帳戶後，要輸入6位數個人識別碼才能啟動帳戶。但有居民未能即時收到識別碼，辦事處因此着他們先回家等候，收到信息後再回辦事處處理餘下手續。盧婉婷稱有居民10時02分申請帳戶，至11時才收到附有個人識別碼的短訊。

盧婉婷表示，截至11時30分，辦事處共為約30名居民登記，反應比她預期冷淡，估計部分居民仍未得悉港康碼存在，或未正式通關所致。

陳先生今早到議員辦事處登記港康碼，他表示「見到人整（港康碼），所以我都整」，雖然有議員助理協助登記，但他形容登記手續「很麻煩」。仍未接種新型冠狀病毒疫苗的陳先生表示不太了解通關安排，被問到若日後需要打針才能回內地，最想回汕尾的他說，「最多咪唔返去」。

74歲的吳先生剛從電視得悉港康碼開放登記，未有智能電話的他稱，誤以為政府今日起會為有需要長者派發智能電話。他到議員辦事處尋求協助，得悉相關措施仍未實行，稱有點失望。

創新及科技局長薛永恒日前表示，港府正主動接觸電訊業界及慈善機構，研究向有需要的人送贈手機或數據卡，相關成本亦由該些機構負責。

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