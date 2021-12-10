繼父認舔11歲女私處　認非禮罪囚1年9個月 (13:42)

辯方求情時稱，代號W.S.L.的被告移居香港後，為家中的經濟支柱，一家相處融洽。事發時被告曾喝過酒，當他意識到自己做錯後已立即停止，且事發不長，約5至10分鐘，他事後亦感後悔。事件揭發後，被告亦與妻子離婚。

控方案情指出，被告1995年與X的母親Y結婚，並於1996年誕下X的同母異父妹妹，一家四口於珠海同住，並先後來港定居。2003年7月，被告、X及妹妹暑假來港探望Y，一同住在香港仔的單位。在8月某日晚上，Y在外工作。當X與妹妹準備睡覺，被告走向她們的牀邊，脫去X的長褲及內褲，舔X私處5至10分鐘後走開。

2020年，X在家人面前質問被告有否曾經在該單位舔其私處，被告承認，其後收拾行李及搬走，並請X於被告父母離世後才報警，X答應。

今年2月13日，被告致電Y說準備好自首。X於兩日後報警，被告同日到警署自首。被告在警誡下承認曾非禮X。