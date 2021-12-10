明報大灣區高峰論壇｜中銀香港孫煜倡生科股上市待遇擴至其他創科領域 (11:53)

他提到，要發揮綠色金融，推進北部都會區綠色環保及旅遊產業發展，他相信北部都會區建設將進一步強化深港兩地的綜合金融優勢，使深港兩地進一步發展成為推動大灣區建設的首要核心引擎，開創大灣區合作發展新局面。

孫亦指，大灣區要加快打造一帶一路投融資平台，香港作為一帶一路的國際服務樞紐，未來可帶動大灣區金融機構向絲路沿線項目提供融資，利用商行加投行模式，通過股權和債權相結合，為企業提供融資安排，以香港為平台推主權債券發行。

另外，孫表示，香港和大灣區的金融機構可針對一帶一路沿線國家不同特點，為中外企業提供人民幣服務方案。而香港過去曾兩次發行10億美元伊斯蘭債券，得到投資者認可，未來可帶動大灣區在伊斯蘭金融發展方面進行深入探索。

他又指，碳中和將帶來深刻的產業革命，預計十四五規劃期間，內地至少要投資逾兩萬億美元於綠色項目上，香港有望發揮綠色金融平台的作用，有效配對內地投資方及國際投資方的需求。