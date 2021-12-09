與母親失散60多年　六旬姊弟求助紅十字會尋親 (20:40)

當年6歲的范喜蓮、3歲的范慶國及出生不久的妹妹一家五口住在荔枝角福華村，媽媽麥蘭是全職家庭主婦，爸爸范金帶則於搪瓷工廠工作。後來一家搬往青山道的天台木屋，媽媽卻沒跟隨，三姊弟妹長大後始知媽媽是自那時起離家。

范喜蓮記得媽媽離家那天是冬天下午，她目睹媽媽執拾細軟，但並未意識到媽媽是準備離家「見到佢拎咗一大堆衫，以前沒洗衣機，當時只以為佢去洗衫」。她記得媽媽離家數月後曾回家探望，甚至為三姊弟各自準備了禮物，但最終因爸爸出現不歡而散，自此再沒見過母親，一別便是60年。

母親在兒時離開，范喜蓮及范慶國均表示對母親的印象及回憶較模糊，至今僅留有一張親生父母的合照，以及一張三姊弟妹年幼時和父親的合照。二人異口同聲表示，從沒責怪親母，相信媽媽當年有苦衷，而且依稀記得媽媽對他們疼愛非常。范喜蓮印象最深刻的，是媽媽偶然帶回家的菠蘿包，她憶起當年片段時亦多次落淚：「佢自己唔捨得食，只食我同細佬食菠蘿包時掉落的酥皮碎……望住我哋食得開心，佢都好開心」。

范喜蓮及范慶國形容，媽媽離家決定來得突然，而爸爸管教嚴厲，至今也沒向子女解釋媽媽離家的原因。如今爸爸已離世，年紀日長的二人不希望留有遺憾，故於2019年2月求助紅十字會的尋人服務，希望今年的冬至可與母親重聚。

范喜蓮稱，母親離家後，曾有一名叫「彭太」的街坊代為照顧她們三姊弟妹，而記憶中媽媽麥蘭屬中等身材，身高約1.5米，現時年齡約為87至89歲。市民如有任何關於麥蘭的消息，可致電熱線25077135或電郵tracing@redcross.org.hk。