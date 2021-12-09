「熊仔餅」涉搶槍案　開槍警：身為警員面對危險沒有離開 (20:11)

被告周柏均（21歲）和胡子鍵（20歲）否認故意阻撓警員A，以及企圖搶劫A的一支警槍。周柏均另否認企圖從A的羈押下逃脫。辯方問及，開槍警員A聽見男聲叫「唔好畀佢走」及感到危險，何不離開？A表示「因為我係一個警察」，需要弄清事情，又稱「唔知走唔走得甩，於是我選擇轉身面對」。

A同意當時對他構成威脅的，只有白衣男及尾隨他的兩名黑衣男。但A沒有後退，他解釋後退可能會跌倒，而且當有人違法，身為警察的他「無理由向後退」。

A指出，白衣男以手勢「煽動」後面的人上前，遂決定以非法集結罪拘捕白衣男，A形容白衣男雙手舉高至耳邊，手指垂前示意。辯方庭上重播片段，指出白衣男雙手實情是撥向他自己，狀似挑釁A走近，A改為同意辯方說法。A隨後箍着白衣男，但他稱因情況混亂，未有宣布拘捕。

辯方問，為何A於翌日的口供，沒提到白衣男做手勢「煽惑」這項關鍵細節。A回答「可能我漏咗」，當時電光火石間有人逼近他，A昨天（8日）重看片段後可補充「帶頭煽動」的手勢，又稱手勢只屬其中一個拘捕的原因。辯方質疑，A聲稱擔心被搶槍，但他把槍擺近白衣男，是方便對方搶槍，A否認。法官謝沈智慧一度暫停盤問，提出警員可將警槍上膛，「點會咁容易搶？」

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