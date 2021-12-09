八旬翁遭誤拔導管後亡　法醫：事主死於急性心臟病發冠動脈退化 (19:19)

事主祁枝（終年83歲）2016年5月19日入院，同月30日不治。

瑪麗醫院深切治療部醫生魏振威供稱，事主一度心跳停止，搶救後恢復意識。魏振威稱，當時得知有男護士曾在事主坐下時拔喉，與另一名醫生劉利山急救時，判斷事主是因空氣栓塞引致心臟停頓。魏振威續稱，當晚經反思後認為空氣栓塞的情況罕見，或有其他情況導致事主心臟停頓，如心肌梗塞及肺動脈栓塞等，遂於翌日向家屬提出想法，惟他未有把想法寫上牌版。死因裁判官何俊堯一度質疑為何不在排版寫下。魏振威解釋，牌版主要目的是寫病人情況及其後的治療方向，故認為當時導致心臟停頓的原因不重要。

法醫馬宣立供稱，事主死因是急性心臟病發，以及冠動脈退化或硬化。他補充，醫生為事主急救時，曾用超聲波照其心臟，稱其右心室有氣泡，惟解剖時無法找到氣泡。馬宣立認為，事主或不是即時死亡，急救時心臟有跳動，惟事主的心臟功能已虛弱，令心臟加重負荷，故稱心臟病發是直接死因，亦認同死因與拔喉有關係。

死因研訊主任問，解剖時曾把事主心臟放入水中及剪開心瓣，若出現氣泡，即能證明有空氣栓塞的情況？馬宣立同意，稱事主的心臟沒有氣泡，但補充或與幾天後解剖，以及經急救後心臟跳動有關。

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