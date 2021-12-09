警拘4人涉網上煽惑他人集會杯葛選舉及使用「安心出行」　消息：網媒記者「姜牧師」被捕 (18:09)

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司譚威信表示，近日發現有人在網上平台設立群組，發布反對加強使用「安心出行」、接種疫苗及宣傳和呼籲在11月20日和12月9日參與未經批准集結及「三罷行動」，並鼓吹使用暴力大肆破壞。警方昨（8日）分別在黃大仙、灣仔、西貢及屯門拘捕2男2女，包括2名群組管理員及2名群組成員，並檢獲9部手提電話及1部電腦。

譚威信指出，呼籲市民不要接種疫苗本身並無違法，惟被捕人士涉以鼓吹三罷及非法集結，以達到杯葛接種疫苗目的，則觸犯煽惑罪行，案中被捕人以「裝修」或「裝飾」倡議暴力，並直接呼籲市民在立法會選舉日投白票或不投票，但警方目前未有證據顯示被捕者有指定破壞目標，如選舉相關地點等。

他續稱，4名被捕人年齡介乎29至42歲，報稱無業、媒體製作、網謀記者及家庭主婦，現正被扣留調查，相信部分人士之間有聯繫，但並不屬於任何香港注冊社團，涉事群組為一個11月中建立的Telegram群組，有500多人訂閱。