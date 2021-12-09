戀童漢狎15歲男生認罪判囚9年4月　官︰事件對男生心理造成重創 (15:50)

被告李國偉（48歲）承認於前年9月9日在柴灣興華（二）邨樂興樓一單位，與男子X肛交、對X作出猥褻行為和非禮，以及拍攝X共12張兒童色情照片和9段影片，發布其中兩張照片和3段影片。

法官指出，被告犯案期間不但拍下照片及影片，更發送給朋友繼續玷污及侮辱Ｘ。對於Ｘ將事實告知警方，免卻其他年輕男子受害，法官形容他是「英雄」。然而本案令人傷感之處，是精神科報告顯示事件對X心理造成嚴重創傷，曾萌自殺念頭，至今不願接受輔導。

法官引述上訴庭指引指出，與16歲以下的男子進行肛交的最高刑罰為監禁5年，即使法庭不足以反映本案嚴重性，仍須跟隨指引，但明言上訴庭應根據同類控罪的不同情況作出調整。

本案而言，法官認為有戀童癖的被告重犯機會高，加上被告與Ｘ的年齡差距大、犯案時無用安全套等均屬加刑因素。法官最後特別提到，冀控方向社署反映本案男生情況，並優先跟進其個案。