港大研發高銅含量不鏽鋼3小時殺逾九成新冠病毒 (15:28)

港大工程學院與港大醫學院研發出全球首個抗新型冠狀病毒的不鏽鋼，可於3至6小時內自行殺滅逾九成存留於表面的新冠病毒。團隊正就相關技術申請專利，最快半年至一年內可獲批，於公共場所如電梯按鈕及門柄等廣泛應用，以降低公眾感染風險。
研究團隊花了兩年時間，測試將銅和銀等不同合金元素添加至不鏽鋼，以觀察其抗新冠病毒效果，結果發現銅含量達20%的不鏽鋼可分別於3小時及6小時內殺滅其表面99.75%及99.99%的新冠病毒；銅含量達10%的不鏽鋼，亦可分別於6小時及12小時內殺滅90%及99%的新冠病毒。
港大工程學院機械工程系教授黃明欣表示，研究證明銅含量達10%或以上的不鏽鋼可明顯減少存留於表面的新冠病毒，而由於不鏽鋼中的銅是均勻地分散於整塊不鏽鋼中，即使表面受到磨損或破壞，亦不影響其殺滅病毒的功能。
港大公共衛生學院教授潘烈文指出，今次研究並未探討高銅含量不鏽鋼可殺滅新冠病毒的運作原理，但據過往研究，有可能是銅離子藉依附病毒表面令其失去傳染性，亦可能是銅離子可破壞病毒的基因遺傳密碼，令其失去繁殖能力。
潘烈文補充，今次研究利用新冠病毒的原始病毒株進行，他估計高銅不鏽鋼對新冠變種病毒有同樣效果，團隊將繼續在此方面進行研究。
另外，研究團隊亦曾以酒精等清潔劑反覆擦拭高銅含量不鏽鋼表面，發現並不影響其殺病毒效果。黃明欣指出，團隊冀新研發的不鏽鋼可用於替換電梯按鈕、扶手、門柄等公共場所中有頻繁接觸的產品，目前亦正就技術申請國際專利，料最快半年至一年內可獲批，屆時有望可作工業化生產及商品化，惟現階段難以估算成本及售價，要視乎需求及產品中的銅含量而定。