港大研發高銅含量不鏽鋼3小時殺逾九成新冠病毒 (15:28)

研究團隊花了兩年時間，測試將銅和銀等不同合金元素添加至不鏽鋼，以觀察其抗新冠病毒效果，結果發現銅含量達20%的不鏽鋼可分別於3小時及6小時內殺滅其表面99.75%及99.99%的新冠病毒；銅含量達10%的不鏽鋼，亦可分別於6小時及12小時內殺滅90%及99%的新冠病毒。

港大工程學院機械工程系教授黃明欣表示，研究證明銅含量達10%或以上的不鏽鋼可明顯減少存留於表面的新冠病毒，而由於不鏽鋼中的銅是均勻地分散於整塊不鏽鋼中，即使表面受到磨損或破壞，亦不影響其殺滅病毒的功能。

港大公共衛生學院教授潘烈文指出，今次研究並未探討高銅含量不鏽鋼可殺滅新冠病毒的運作原理，但據過往研究，有可能是銅離子藉依附病毒表面令其失去傳染性，亦可能是銅離子可破壞病毒的基因遺傳密碼，令其失去繁殖能力。

潘烈文補充，今次研究利用新冠病毒的原始病毒株進行，他估計高銅不鏽鋼對新冠變種病毒有同樣效果，團隊將繼續在此方面進行研究。

另外，研究團隊亦曾以酒精等清潔劑反覆擦拭高銅含量不鏽鋼表面，發現並不影響其殺病毒效果。黃明欣指出，團隊冀新研發的不鏽鋼可用於替換電梯按鈕、扶手、門柄等公共場所中有頻繁接觸的產品，目前亦正就技術申請國際專利，料最快半年至一年內可獲批，屆時有望可作工業化生產及商品化，惟現階段難以估算成本及售價，要視乎需求及產品中的銅含量而定。