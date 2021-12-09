「熊仔餅」涉搶槍案　辯方：周柏均中槍倒地後雙目無神　開槍警：無法判斷 (14:13)

被告周柏均（21歲）和胡子鍵（20歲）被控故意阻撓警員A，以及企圖搶劫A的一支警槍。周柏均另被控企圖從A的合法羈押下逃脫。辯方盤問下，警員A同意與白衣男糾纏時，對方戴著手套，其指甲抓不到A的臉部皮膚。

辯方續指出，片段顯示周柏均倒地後雙目無神、散漫，可謂「死下死下」，A則稱他見不到和難以判斷周柏均的眼神，「只能夠形容他是睜大眼睛」。A澄清，當他看管周柏均時，他是跪地而非跪在周柏均身上。他不肯定防暴警看管周柏均時，有否對他鎖臂。

A憶述，於周柏均中槍後，曾向他宣布拘捕，以及檢查其傷勢。A記得周柏均表示想除下背囊，A叫他不要動，A強調是勸喻而不是警告他，亦無制止他。及後周柏均站起，跑了兩步就失平衡跌地，再被其他警員制服。

開槍警A：我未做過真正嘅打暴動

辯方指出，A開槍前生命無受威脅，而被告手無寸鐵，附近的人沒有動作，故A沒有危險，A不同意上述說法。A承認，從沒使用所攜的警棍和胡椒噴霧制服被告。A又稱，2017年曾接受機動部隊訓練，惟案發前沒被抽調處理暴動和應對示威者，「我未做過真正嘅打暴動」。