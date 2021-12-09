煽惑參與六四集會案　黎智英鄒幸彤何桂藍罪成　官：黎智英出席　毋須煽惑言詞足以煽惑他人 (10:24)

黎智英及鄒幸彤被裁定一項「煽惑他人明知而參與未經批准集結」罪成，指稱他們於去年6月4日在維園噴水池，非法煽惑他人在無合法權限或合理辯解下，明知而參與未經批准集結；鄒幸彤及何桂藍另一項「明知而參與一個未經批准集結」亦被裁定罪成。

胡官在判辭指出，當晚在李卓人發言時，黎智英與群眾站立及叫口號，並在演說結束後隨即離開；黎智英是公眾人物，亦曾公開表達與支聯會相似的政見，總結他顯然是到場支持支聯會舉辦當日的未經批准集結。

黎智英抵達維園時被多名記者包圍，顯示他「刻意」出席記者會，以爭取大眾支持及關注該集結，胡官認為他毋須使用煽惑性言詞，已足以煽惑他人。

官：鄒幸彤維園派蠟燭單張 稱支聯會將點燭光證煽惑集結

鄒幸彤則在李卓人發言時一同站立支持並叫口號，而該發言呼籲群眾到維園點起燭光，意圖舉辦未經批准集結；她亦在維園噴水池附近派發蠟燭及單張，並透過米高峰說支聯會將在維園內點起燭光，認為控方已在毫無合理疑點下，舉證兩人煽惑未經批准集結。

鄒幸彤何桂藍辯稱身處維園但非集結參與者 官：荒謬

至於鄒幸彤、何桂藍兩人的參與未經批准集結控罪，兩人曾辯稱身處維園但並非集結參與者。胡官直斥其辯稱「荒謬」，試圖否定「壓倒性及不爭」的事實，內容甚至不符合兩人在本案的承認事實。

胡官總結當晚支聯會舉辦該未經批准集結，不少人跟從，逾千人推倒圍欄，至當晚8時，有約2萬人霸佔維園足球場。

其中何桂藍在facebook上傳拿着白花及燭光的照片，顯示她在維園參與支聯會的悼念活動，意圖抵抗及反對警方。胡官亦不接納她辯稱，不清楚其他人在現場手持燭光的原因。

胡官稱，鄒幸彤一直在李卓人身旁，而李卓人的發言顯示兩人知道很多人身處維園，與他們以相同原因聚集。鄒幸彤由當晚7時40分起，在坐於足球場的群眾間穿梭，她辯稱沒看到其他人聚集，顯然是「迴避」逾千人在該處聚集的問題。

本案共26名被告，其中羅冠聰及張崑陽早前已缺席聆訊；黃之鋒、何俊仁、楊森等16人早前先後認罪，被判囚4至10個月，其中張文光、麥海華、梁國華獲緩刑12至18個月；李卓人、蔡耀昌、胡志偉等5人亦已認罪，押後下周一（13日）判刑。