域多利道外傭女少主遭綁架　藏八鄉貨櫃由村民救出　一綁匪被捕 (13:06)

警方接報到場證實兩人為域多利道被挾走事主，隨即展開調查，懷疑綁匪向山上逃走，奉召警犬到場，並通知飛行服務隊直升機協助搜索。

外傭與女少主送院經檢驗後並無大礙，返回現場協助調查。據村民表示藏參貨櫃放置村內空地多年，擺滿雜物及工具。

探員翻查村屋閉路電視錄影，鎖定一輛黑色私家車，經調查相信有人租車犯案，於是聯絡車主調查，埋伏探員發現一名男子與車主交收時，立即將其拘捕。

警方在馬草壟路一間士多對開發現涉及綁架案的黑色私家車，今早（9日）探員及鑑證科人員用帳篷蓋住私家車在場蒐證。

警方表示於昨（8日）晨8時37分，接獲途人報案，指兩名事主在域多利道被強行帶上一輛私家車，私家車其後往數碼港道方向駛去。

其後於上午11時12分，在八鄉元大路接獲村民報案，指發現39歲外傭呼救。警員接報到場並尋回19個月大女童。兩人手部輕微紅腫，接受治療後已同日出院。

警方經調查後列作企圖綁架案，交由港島總區重案組調查。今日（9日）凌晨約3時15分於上水古洞拘捕一名42歲中國籍男子。被捕男子現正被扣留調查。行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。