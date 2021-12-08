安心出行｜4非政府機構獲授權　向無家者發證明書准填紙代替掃安心出行 (21:30)

有關證明書屬「一頁兩面」紙本，一面載列了獲授權機構的名稱，另一面則由機構填寫申請豁免者的姓名和個案編號，並須蓋上機構印章以茲作實。

社區組織幹事吳衞東回覆稱，據他了解，只有兩成街友擁有智能電話，其餘人無法使用安心出行，因此歡迎政府相關安排。他透露協會今日才收到相關通知，故時間安排上有「小小急」，工作量大增，但會盡快協助有需要的無家者。

社協每年為約400名無家者提供服務，截至今晚7時，已向近10名街友發出豁免證明書。吳衞東指出部分無家者因為沒有手機，難以緊貼政府安排，故會盡快接觸他們。至於如何確認無家者身分，吳衞東表示，協會每星期進行兩次外展工作，屆時會到訪街友登記的住宿位置；長遠而言，他建議政府使用其他方法協助街友，如利用八達通登記進入處所等。

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