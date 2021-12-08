安心出行｜4非政府機構獲授權　向無家者發證明書准填紙代替掃安心出行 (21:30)

市民周四（9日）起進入食肆必須使用「安心出行」，新安排下3類指定人群可獲豁免，包括65歲或以上和15歲或以下的人、殘疾人及無家者等獲認可者。食物及衛生局回覆本報查詢稱，當局已授權4間由社會福利署資助為無家者提供支援的機構，為有需要的無家者發出豁免證明書，讓他們以填妥指定表格的方式替代使用「安心出行」，獲授權機構包括聖雅各福群會、救世軍、基督教關懷無家者協會和香港社區組織協會。
有關證明書屬「一頁兩面」紙本，一面載列了獲授權機構的名稱，另一面則由機構填寫申請豁免者的姓名和個案編號，並須蓋上機構印章以茲作實。
社區組織幹事吳衞東回覆稱，據他了解，只有兩成街友擁有智能電話，其餘人無法使用安心出行，因此歡迎政府相關安排。他透露協會今日才收到相關通知，故時間安排上有「小小急」，工作量大增，但會盡快協助有需要的無家者。
社協每年為約400名無家者提供服務，截至今晚7時，已向近10名街友發出豁免證明書。吳衞東指出部分無家者因為沒有手機，難以緊貼政府安排，故會盡快接觸他們。至於如何確認無家者身分，吳衞東表示，協會每星期進行兩次外展工作，屆時會到訪街友登記的住宿位置；長遠而言，他建議政府使用其他方法協助街友，如利用八達通登記進入處所等。
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