八旬翁遭誤拔導管後亡　肇事護士未受專科培訓　認事發時不知正確拔喉方式 (19:59)

事主祁枝（終年83歲）2016年5月19日入院，同月30日不治。

瑪麗醫院深切治療部護士何諾晞供稱，2016年5月26日首次接觸事主，他當時神志不清，嘗試拔走身上的導管。及至翌日早上10時許，何諾晞獲深切治療部醫生劉耀聰指示可以為事主拔除插在右頸上的三腔血液透析導管。未幾，他發現事主面青唇白、「少少抽搐」、心跳開始緩慢，疑似心搏停頓前的狀態，遂與在場醫護展開急救，在場醫生劉利山臨牀診斷為靜脈空氣栓塞。

在死因裁判官何俊堯查問下，何諾晞稱當時並不知道要採用「頭高腳低」的方式拔喉，被追問下稱「唔肯定有無教」，或是自己忘記，印象中無人着他閱讀拔喉指引。

何官關注，萬一有醫護長時間無接觸拔喉工作或會生疏，其間會否提醒或派發指引，瑪麗醫院深切治療部部門運作經理余建業說沒有，「護士自己唔記得有責任要出聲」，並稱指引眾多，難以逐項提醒，何官問「點解？例如內部電郵？」，余建業稱醫護未必會閱讀，何官稱「當然冇得監佢，但如果下下靠護士自己就冇咗系統」，余建業同意。聆訊明（9日）續。

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