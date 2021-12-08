27歲文員暴動罪脫　官稱警口供矛盾罄竹難書不排除認錯人 (19:55)

被告周健豪當庭獲釋。法官檢視傳媒片段後，指出前年8月24日的遊行和平有序，起初不見有人衝擊警方，只零星的人投擲雜物，及至速龍小隊衝出驅散，場面才變得混亂，暴動在當刻才開始。

法官說，自反修例運動開始，從傳媒片段得知大多參與合法遊行的人均穿黑色或深色上衣，惟衣着顏色不等同「破壞法治」，戴口罩或是不想被辨識其政治立場；涉事遊行有人派水派糧，有人派防毒面罩給被告是有可能發生，而在酷熱天氣下預備多一個口罩替換亦非不可能。對於被告隨人群逃跑，法官認為持盾及警棍的防暴警員開始推進，「任何人的本能反應是會跟着人群跑」，接納辯方辯解。

法官續指出，拘捕被告的署理警長在場觀察三秒後，發現年約30歲、身高160厘米的目標男子便認定是被告，惟身高175厘米的辯方大律師曾當庭與被告站在一起比較，警長同意兩人身高相若，法官認為差別相當明顯，而當時與被告揹同款書包另有兩人，不能排除警長認錯人。另警長對於同袍有否用警棍打被告一事連番改口，法官同意辯方所指出，警長隱瞞對控方不利的證據，誠信大打折扣，未能穩妥地倚賴控方主要證人裁定被告罪成。