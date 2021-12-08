「熊仔餅」案警同意兩被告手無寸鐵　憂被搶槍射擊「生命受威脅下」開槍 (18:57)

前年11．11大三罷，綽號「熊仔餅」的男學生周柏均在西灣河中槍，他與另一男生否認阻差辦公和企圖搶劫等3罪。開槍警員今午（8日）於區域法院續作供，他認為被告等人步近或會搶槍射擊他，於是在生命受威脅下向周柏均開槍。他又說，舉槍時「無諗過射擊任何人」，並同意兩被告是手無寸鐵。
被告周柏均（21歲）和胡子鍵（20歲）被控故意阻撓警員A，以及企圖搶劫A的一支警槍；周柏均另被控企圖從A的合法羈押下逃脫。警員A在控方主問時表示，白衣男等人走近他，他擔心受襲，甚至被搶槍，故持槍指向白衣人及喝斥「走」，以嚇退他們，惟他們繼續步近。A欲拘捕白衣男時，被對方攬腰和抓臉，周柏均上前伸出右手試圖搶A的槍。
A稱周柏均再有動作，A背後的人亦對A構成危險，A被「前後夾擊」，他們有可能搶槍，甚至射擊A，A「無得再退」及生命受到威脅，遂向周柏均腹部開槍，對方倒地。A同時仍與白衣男糾纏，他稱胡子鍵和灰衣男均欲搶槍，就分別向兩人各開一槍，無人被擊中。
A說在現場曾遭人扔擲雜物，恢復平靜後，他拘捕周柏均並袋回警槍。周柏均嘗試站立，A說「唔好郁，中咗槍」，周柏均卻撥開A往筲箕灣道逃跑，及後被制服。A表示，他以槍指向周柏均時「無諗過射擊任何人」，但嚇走他們不果。
辯方盤問下，A同意開槍前，附近市民不似暴徒，且兩被告是手無寸鐵。辯方指出，周柏均伸手動作不是「擸」而是「撥」，A否認。對於A稱周柏均兩度伸手欲搶槍，辯方則指出，周柏均第二次揚手時已中槍，A表示不同意。
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