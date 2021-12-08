男子穿「HongKonger」黃傘衛衣被拒入庭　稱為查證是否有人「揸住雞毛當令箭」　涉撞傷女保安被捕 (15:49)

前年8月有市民發起「三罷」，當晚39歲地產經紀涉在秀茂坪紀律部隊宿舍外管有摺刀等，其居所亦被搜出過百把利器。他經審訊後被裁定管有違禁武器等4罪罪成，被判囚32個月。他不服定罪及刑罰今（8日）在高院提上訴。聆訊期間，一名身穿寫上「HongKonger」及印有黃傘衛衣的男子衝入庭內，並向法官稱「佢地唔畀我着呢件衫，我要搞清楚係咪你嘅意思」，法官隨即宣布休庭。該男子又涉推門進入法庭時撞傷女保安，被警方以「普通襲擊」罪拘捕。
法官聽取雙方陳辭後，押後至2022年1月4日裁決。上訴人為蘇廣達；答辯人為律政司。上訴方陳辭期間，該男子突然衝進庭內，法官李運騰宣布休庭後，保安及書記要求該男子離開法庭。
該男子自稱「李生」，他接受記者查詢時稱，今早同一法庭內另一名旁聽者穿上同款衛衣進入內庭時，遭書記阻止。書記稱，收到法官指示，穿這類上衣的旁聽者須離開法庭。李生遂更換同款衛衣，表示想查證指示是否由法官下達，抑或是否「有人揸住雞毛當令箭」。
一名女保安在阻擋李生進入庭內時被撞，其主管隨後下令叫救護車。李生欲乘升降機離開時遭警方阻止，並說他須接受警方調查。稍後，有警署警長及督察到場，警員更一度拉起封鎖線。警員以「普通襲擊」拘捕李生，稱他涉強行推門進入庭內時撞傷女保安的右手手肘，李生被帶上警車離開。本報正向司法機構查詢。