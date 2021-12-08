「熊仔餅」涉搶槍案　開槍警稱「得我一個孤身力弱」故拔槍示警 (16:30)

被告周柏均（21歲）和胡子鍵（20歲）報稱學生，兩人被控故意阻撓警員A，以及企圖搶劫A的一支警槍。周柏均另被控企圖從A的合法羈押下逃脫。

警員A出庭作供稱，當日早上7時19分因為塞車，他在太安街落車步行至筲箕灣道。他嘗試追截用繩綁着兩支燈柱堵路的兩男子，當兩人走進人堆，A「覺得唔安全」，沒繼續追。他轉身欲解繩時，發現警司B不在附近，現場只有A一名警員。他又聽到有人叫「唔好畀佢走」，意識是指A，他感「非常之危險」。

A見到十多名示威者走近，有人手持長條硬物，其中一名白衣男步近，他;4後有兩、三人尾隨。A回想起反修例示威期間，有落單的警員遭示威者施襲搶槍，包括案發前一日，沙田新城市有便衣警在電梯被踢及圍毆，以及較早前在元朗大馬路和九龍塘又一城分別亦有落單警員被襲。

A表示，「當時得我一個孤身力弱」，認為用警棍和胡椒噴劑，不能抵禦示威者群結襲擊，他擔心被襲會嚴重受傷，於是拔槍指向白衣男，喝止他和身後的人。

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