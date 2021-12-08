運房局：未來10年房屋供應目標維持43萬單位　公私營續七三比 (15:40)

公營房屋方面，運輸及房屋局長陳帆表示，當局已覓得約350公頃土地，足夠興建約33萬個公營房屋單位，以滿足長策訂立的公營房屋需求。有關供應主要來自新發展區及大型發展項目、用地改劃、發展棕地群、重建房委會工廈及發展小蠔灣車廠地盤部分上蓋等。

但他承認，在首5年內（2022/23至2026/27年度），只有約三分之一單位（涉及約84公頃土地）能夠落成，另外三分之二的單位（涉及約266公頃土地）要在之後5年，即2027/28至2031/32年度才能落成。

陳帆強調政府有決心在已覓得的土地上，興建全數33萬個單位，但承認發展過程中可能出現未能預知的變數，強調政府部門會盡最大努力推進。

至於私營房屋，政府稱未來3至4年一手私人住宅物業市場供應量預計為9.4萬個單位，政府會爭取在未來10年準備好約170公頃土地，並透過賣地及鐵路物業招標，為市場提供可興建約10萬個住宅單位的土地，有信心在未來10年滿足到提供12.9萬私營房屋單位的目標。