方仲賢案辯方質疑警拘捕時沒清晰警誡　警稱或因細聲致片段錄不到完整句子 (14:42)

辯方讀出案發片段騰本中，林發建警誡時僅表示「但係你所講嘅，我係會用……」，辯方質疑他沒作完整警誡。林發建解釋可能因他聲量小，片段拍攝不到完整句子，澄清他當時說「我係會用筆寫低，同用嚟做證供」；被告在警誡後表示「唔明白，可唔可以講多次」，林發建當時回應「唔明白唔緊要」。林發建同意辯方指出警誡須清晰，但解釋當時有逾百人圍觀，群眾起哄推撞，他「已經清楚講咗警誡辭」，若被告聽不清楚，可待容後調查解釋。

林發建亦承認拘捕被告時知悉雷射筆沒有入電池，但他認為沒有電池不代表不是攻擊性武器，因被告可以容後購買電池，或他可能身上已備有電池。辯方續指出，片段中被告曾表示沒有電池，林發建稱他當時聽不到。辯方質疑林發建明知雷射筆沒電不能使用，思疑被告藏有攻擊性武器並不合理，林發建不同意。

另外，林發建在截停被告後，曾警告「拉多你一條阻差辦公」，林發建在辯方詢問下，否認當時已斷定被告藏有攻擊性武器，並解釋被告在他試圖截停時逃走，已構成第一項阻差辦公；其後他表現不合作，與警員爭執，可能構成第二項阻差辦公，故警告「拉多一條」。辯方質疑林發建沒即時以阻差辦公拘捕被告，是因為被告無不合作，林發建不同意，又解釋當時情況混亂，「唔需要咁急切」拘捕，重申截停目的是檢查被告身上的雷射筆，其他控罪可待進一步調查。

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