趙家賢被咬甩耳案　被告有意圖傷人普通襲擊罪成　還押明年2月判刑 (14:58)

案件押後至2022年2月9日判刑及聽取求情，其間為4名事主即溫浩倫、梁碧琪、趙家賢及梁瑩瑩，索取心理學家報告；以及為被告陳真（51歲）索取心理學家及精神科報告，被告期間還押。

被告否認3項有意圖傷人及1項普通襲擊罪。法官張慧玲引導時重申，須考慮被告是否有「特定意圖」。被告供稱案發時「腦海一片空白」；惟根據趙家賢的證供，趙稱被告曾向他說「我認得你，你係議員嘛」，故陪審團須考慮及審視各項證供。

陪審團亦須考慮各事主的傷勢是否嚴重，包括事主溫浩倫的腹部及背部被刺傷，曾陷入昏迷狀態，須送到深切治療部治療及插喉治理；其妻梁碧琪背部亦被插5刀。至於趙家賢的部分左耳被咬甩，無法成功駁回。

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