29歲男涉商場廁所塗鴉罵警字句受審　辯方稱被告遭警斥「掟你去國安嗰邊」 (20:00)

被告麥榮傑（29歲）被指於今年1月19日，在葵涌廣場二樓男廁內損壞廁格、牆身及門口。保安供稱，男廁的門被人以黑色箱頭筆寫上「黑警」和「狗官」。警員25711羅偉文作供表示，他見到被告寫「黑警死全家」的「家」字，他於男廁內質問被告。

控方指出，被告被捕及在警誡下作口頭招認，稱「對政府表達不滿，所以用筆表達意見」，以及「『黑警』同『狗官』嗰四個字係我今日晏晝6點左右寫嘅」。辯方反對上述招認呈堂，稱警員只對被告說過「依家拉你」，沒有告知被告所涉的控罪，亦沒作警誡。

辯方提到，當晚4至5名警員在男廁內包圍被告，以粗口吆喝他「唔好玩嘢，係你㗎啦」，令被告受驚。警員27352又用右手叉被告的頸，把他推向牆，以左手拍打被告的面部3至4下，被告遭叉頸約半分鐘。辯方認為，警員在被告沒掙扎下使用不必要的武力。

辯方說，警員筆錄招認前，沒向被告發出羈留通知書和解釋其權利。裁判官陳慧敏將於控方舉證後，裁斷此特別事項。