港大體育中心理大運動場所周四起須用安心出行 (19:08)

港大考試事務處的電郵提到，因應政府最新擴大使用「安心出行」的要求，考生進入何世光夫人體育中心亦必須配合。校方定明3類人獲豁免，包括65歲或以上和15歲或以下的人，殘疾人及其他獲政府或政府授權機構認可的人，其他考生若不配合使用「安心出行」的要求，將無法進入體育中心。考試事務處建議考生提早30分鐘到達試場，以便有足夠時間完成掃描程序。

港大發言人回覆表示，根據政府公布的安排，所有受《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）規管的處所的顧客或使用者在進入相關處所前必須利用其手機上的「安心出行」流動應用程式掃描「安心出行」場所二維碼，而由12月9日起，第599F章規管處所已擴展至體育處所及健身中心，包括香港大學的何世光夫人體育中心。因該中心為大學其中一個考試場地，故大學以電郵通知所有學生進出該場地須遵守政府最新的防疫安排。

此外，理大表示，爲配合政府最新防疫措施，由12月9日起，任何人進入香港理工大學運動場所前，必須使用「安心出行」流動應用程式掃描場地二維碼，並在逗留期間遵守現行防疫措施。