男教師認拍跌休班警手機致損毁　判160小時社服令兼賠償 (19:00)

辯方求情時稱，被告謝家明一時衝動犯案，亦沒有高叫口號等，且其背景及社會服務令報告正面，他亦願意賠償，冀法庭判處中等時數的社會服務令。

署理主任裁判官王詩麗判刑時稱，2019年下半年全港各處及商場經常發生暴力事件，案發時多人聚集及叫囂，被告的行為或產生漣漪效應，挑起在場群眾的情緒；惟考慮被告只是即興、一次性的拍打，沒有作出其他挑釁性或暴力行為，加上被告即時認罪，希望他藉此彌補過錯，遂判處160小時社會服務令。

案情指出，2019年9月14日晚上9時許，事主警長關文迪到場，看到多人在屯門市廣場中庭聚集，以及高叫針對政府和警方的口號，如「支持警察吞槍自殺」等，遂舉機拍攝。其後，關文迪與一名女子發生爭執，被告突然從後把關文迪的手提電話拍跌後逃跑。警方經調查後拘捕被告，並於其家中搜出當時身穿的衣物。被告警誡下保持緘默。