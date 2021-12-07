兩男生認非法集結管有激光筆　押後判刑索更生中心教導所報告 (18:44)

辯方表示，被告陳家俊（18歲）因另案而被裁定拒捕罪成，已被判入更生中心。他被捕後患上抑鬱症及創傷後遺症，休學一年，更因害怕還押而嘗試輕生，慶幸重新振作並完成中學文憑試，被香港專業教育學院（IVE）取錄，惟今年8月被還押，無法繼續學業，亦失去陪伴姊姊面對肝腫瘤手術的機會，眼見家人受盡折磨感到後悔。

辯方稱被告打算重讀中六再考文憑試，惟更生中心每天只設3小時學習，他從更生中心教育組校長口中得知，獄中設有全日制文憑試課程，另可申請「延遲關燈」讀書，望法庭判監，讓被告善用在囚時間應考。

辯方續說，另一被告陳悅（20歲）自15歲起患自閉症及抑鬱症，惟無放棄學業，修讀理大建造管理學高級文憑，更有學習語言的天賦。

案情提到，前年8月11日，當時仍未解散的香港眾志發起維園集會，獲警方發出不反對通知書，惟示威者及後離開維園，傍晚起進行快閃集結。約百名示威者在晚上10時許在港鐵太古站C出口外堵路、以激光照射警員，並向警車擲硬物，未幾警方下車截停兩名被告，在他們身上分別搜出一支激光筆。