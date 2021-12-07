趙家賢遭咬甩耳案陪審團周三退庭商議　官提醒裁決撇除政治立場同情偏見 (19:57)

被告陳眞（51歲）否認3項有意圖傷人及一項普通襲擊罪。被告自辯時稱曾喝中國白酒及啤酒，焗桑拿後回家途中發生本案，事發時「腦海一片空白」，沒有意圖傷人。張官就此引導時，着陪審團須審視會否接納說法及要觀察環境證供，如片段中被告的行為及對話。

官促陪審團考慮辯方醫生是否「畀人問兩句就褪軚」

至於辯方精神科醫生黃以謙，原在其報告稱被告患「病理學酒精醺醉病」（Pathological alcohol intoxication，簡稱PAI），在控方盤問下改稱被告患酒精引致的急性神智不清（Acute alcohol intoxication，簡稱AAI），張官着陪審團考慮專家的態度，是否「畀人問兩句就褪軚，係咪小心謹慎專家做嘅嘢」。

張官續指出，被告是自己喝酒，即自招醉酒。即使陪審團信納被告患AAI，但被告是自行飲酒，便不需要考慮精神病的範疇，或無意識行為；只需顧及「特定意圖」，即是否嚴重傷害、由被告造成傷害、其傷害是否非法及惡意，以及被告是否有意圖造成嚴重傷害。如果被告沒有特定意圖，陪審團要考慮罪行較輕的傷人罪。

至於普通襲擊罪，陪審團須審視被告有否以背囊撞向事主梁瑩瑩、扯其頭髮，以及片段中被告以腳踢梁瑩瑩的頭部是否蓄意行為。

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