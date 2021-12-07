新冠變種Omicron｜時代基因檢測中心剔出認可檢測機構名單　政府稱因驗Omicron或現假陰性 (18:16)

衛生署宣布將時代基因檢測中心有限公司（Medtimes Molecular Laboratory Limited，下稱時代基因），從新型冠狀病毒核酸檢測的的認可檢測機構名單中剔除，稱因該公司使用的商業檢測平台在檢測Omicron變種病毒時，可能出現誤差致造成「假陰性」結果。時代基因正聯絡過去兩周曾在該公司進行檢測的人，到另一間認可檢測機構重新檢測。