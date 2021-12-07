新冠變種Omicron｜時代基因檢測中心剔出認可檢測機構名單　政府稱因驗Omicron或現假陰性 (18:16)

衛生署宣布將時代基因檢測中心有限公司（Medtimes Molecular Laboratory Limited，下稱時代基因），從新型冠狀病毒核酸檢測的的認可檢測機構名單中剔除，稱因該公司使用的商業檢測平台在檢測Omicron變種病毒時，可能出現誤差致造成「假陰性」結果。時代基因正聯絡過去兩周曾在該公司進行檢測的人，到另一間認可檢測機構重新檢測。
衛生署表示，根據生產商Applied DNA Sciences提供的資料，商業檢測平台「The Linea COVID-19 v1.0 kit」只針對測試刺突蛋白基因中的兩個標靶，故在檢測Omicron時可能出現假陰性，而時代基因只使用該平台作為公司的唯一檢測平台。衛生署已建議時代基因引入其他檢測平台，在公司完成引入新檢測平台及獲核實檢測能力前，政府暫時將其從認可檢測機構名單中剔除。時代基因設立熱線3575 9766解答有關查詢。
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