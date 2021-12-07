林卓廷涉披露7．21受查警身分　稱用盡渠道尋真相無果　否認「掩耳盜鈴」避刑責 (18:34)

林卓廷同意，他引用《權力及特權條例》要求成立專責委員會徹查事件，去信時任警務處長鄧炳強要求警方交代，入稟法院向鄧炳強索償，以向警方施壓。控方質疑上述做法遠比披露「游乃強被查」更有成效，林卓廷反駁稱在立法會提出調查7．21事件不果，「反而何君堯動議查我，就排到上會」，調查7．21事件在建制派主導的議會內根本無法成事；至於去信警務處長便可施壓「似乎唔喺政治現實」。

控方質疑有關披露「全無公眾利益可言」，林卓廷聞言稱「吓！」，公眾席一片嘩然。林卓廷反駁，7．21當晚警方包圍南邊圍村，作為在場最高級警官的游乃強進入祠堂接觸白衣人，會見傳媒時卻稱不見白衣人持械，「但電視新聞片完全睇到晒喎！」

對於終止入稟向鄧炳強索償，林卓廷在庭上向港人致歉，稱「自從我被拘押後，呢個訴訟就進行唔到落去」，形容政府用盡所有法律程序阻撓，開支遠超他們所能負擔，支持訴訟的612基金「都做唔到落去」。

控方最後表示，林卓廷披露游乃強涉公職人員行為失當，是試圖以「掩耳盜鈴」方式躲避刑責。林卓廷回應「我唔係躲避刑責，我係尊重法律，尊重法律難道有錯嗎？」

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