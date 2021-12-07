八旬翁遭誤拔導管後亡死因研訊　瑪麗護士認工作多處錯漏致事主未列「高跌倒風險」 (17:35)

事主祁枝於2016年5月30日不治，終年83歲。死因研訊由死因裁判官何俊堯，以及4男1女組成的陪審團審理，事主兒子和媳婦有出席聆訊，醫管局派代表以有利害關係者列席。

事主兒子祁志輝作供稱，事主為退休的士司機，他陪同事主於2016年5月19日入院做電腦掃描檢查，並告知醫護事主容易跌倒。祁志輝稱，事主即日在院內跌倒，翌日變得語無倫次，神智較為混亂。事主於同月21日完成骨科手術，其後因心臟轉差，於26日轉往深切治療部。

事主子：ICU醫生稱超聲波確認空氣栓塞 另一醫生否認

祁志輝憶述，事主情況有好轉，可轉至普通病房。惟他半小時後獲通知事主「冧咗」，經醫生搶救後呈昏睡狀態。深切治療部醫生劉利山向祁志輝表示，因為疏忽，事主坐着時被拔除三腔血液透析導管，引起空氣栓塞，並經超聲波檢查確認。

祁志輝表示，事主心臟一度停頓3至5分鐘，他將事件通報醫管局，批評醫生魏振威曾否認事主出現空氣栓塞。祁志輝續稱，事主心臟情況差，肝、腎衰竭，延至2016年5月30日離世。

為事主作入院評估的護士鄧楚翹作供時承認，填寫表格時有多處錯漏，包括沒寫病人跌倒風險總分、沒剔選病人過往曾經跌倒。她解釋當時工作匆忙，只需問及病人7日內有否跌倒，故事主不被列為跌倒風險高。