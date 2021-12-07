方仲賢案　作供警：檢被告手機發現沒電話卡　自稱親友男女曾進急症室 (15:51)

控方案情指出，專家檢驗被告手機在案發當晚8時25分有重新配置紀錄。當日協助拘捕被告的休班警員黃漢鋒供稱，救護車當晚7時51分抵達，協助報稱不適的被告。黃漢鋒與同僚陪同被告送院。被告曾在車上拿出手機使用，黃漢鋒隨即制止，並稱會檢取手機作證物，要求他關機，被告將手機關機後放進褲袋。辯方質疑黃漢鋒沒說過要檢取手機，他不同意。

救護車在8時17分抵達明愛醫院急症室，黃漢鋒未有跟隨被告進入應診格。他在控方詢問下解釋，有數名自稱被告親友的男女到場，其中一男一女進入應診格與被告談話，黃漢鋒先後要求兩人出來，以及要求醫護人員請兩人出來，均不獲理會。男女離開後，醫護將應診格布簾拉上，黃漢鋒稱因醫護正診治被告，故留在外看守。

在控方詢問下，黃漢鋒稱是憑記憶描述上述情況，並表示因當日事件被起底，家人被騷擾，而網上流傳的相片，「正正喺急症室入面，所以記得好深」。

被告在9時15分安排上病房，律師伍展邦近10時入內與被告會面，黃漢鋒在房外看守。黃漢鋒想起「係喎我要檢取返部手提電話做證物」，遂在10時12分入內檢取手機，當時手機為關機狀態。黃漢鋒其後發現手機沒有電話卡，並在封存證物時詢問被告為何沒有電話卡，被告沒有理會。審訊午續。