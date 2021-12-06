9歲男童將軍澳遭硬物擊傷　警帶同齡男童返署助查 (22:00)

受傷男童的姑姐黃小姐事發後在網上公開事件，提醒其他住戶小心。並指事發時侄兒在帝景灣內的公園，與兄長及一名友人玩耍，其間附近一名男童揮舞一支頂端貼着刀片的樹枝，割向身旁的樹葉，又割爛侄兒的羽毛球。侄兒搶回羽毛球，未幾在沒有爭執下，對方突然以樹枝刀片插向侄兒頭部，侄兒受傷流血，施襲男童連說4聲「無事」後逃去。傷者的兄長見狀通知傭人報警，管理處則通知施襲者的母親。

黃小姐向本報稱，侄兒頭部傷口1厘米深，經敷治後已回家休養，不用縫針。她說，施襲者的母親為內地人，事後趕到醫院親自道歉，並提出賠償，遭侄兒的父母拒絕。黃又說，對方母親有歉意，但只簡單責怪兒子「點解你咁呀？」，「個小朋友仲完全無悔意咁『啤』住佢阿媽，真係好恐怖，佢根本連佢媽咪都唔驚」。黃說不接受賠償，因不想令對方認為可賠償了事，「縱容佢有下一次」，希望報警對男童有阻嚇作用。