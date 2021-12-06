10人涉深水埗警署非法集結　一人認罪還押候判 (20:11)

辯方求情時稱，認罪被告吳南海現時22歲，於今年7月以乙等一級榮譽畢業於香港城市大學工商管理系。辯方表示，被告成長於單親家庭，為家中獨子，母親有長期病患。他為人勤力，即使入讀副學士，最終仍能成功升讀大學；他又有案在身，只可在釣蝦場擔任兼職侍應。

控方案情指稱，2019年8月25日晚上約8時許，示威者在欽州街一帶集結，警方驅散示威者。當警員撤離時，上百計示威者向深水埗警署進發，其間有人敲擊物件、高叫侮辱警員口號，以及用激光筆照射警員。有片段拍到，佩戴防毒面罩的被告吳南海身處集結者的前線，並行近警署。晚上約10時，吳南海在馬路徘徊及逗留至少兩分鐘，其後離開。警員16966目睹他跑往長沙灣道，在長沙灣政府合署外截停他；當時吳南海身穿全黑裝束，頭戴頭盔，攜有防火手套及破爛的兩傘。

10名被告依次為葉卓邦（18歲，學生）、林嘉豐（37歲，無業）、林浩廷（29歲，測量員）、林易津（26歲，地盤工人）、韓紫彤（24歲，無業）、吳南海（22歲，侍應）、黃澤鋒（22歲，學生）、唐恒輝（24歲，學生）、龔漢文（24歲，港鐵技工）和盧宇柏（20歲，學生），同被控於前年8月25日，在深水埗警署和長沙灣道交界的欽州街參與非法集結。葉卓邦另被控在深水埗警署與福華街之間的欽州街參與非法集結。