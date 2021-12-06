方仲賢涉藏械拒捕礙司法受審　警稱目擊女子向被告示範激光筆射報紙傳燒焦味 (18:23)

警員8702黃漢鋒供稱，前年8月6日晚上6時36分他下班，當時一同下班的還有警長52338林發健、警長4627、警員6758及10364。他約7時在深水埗鴨寮街一排檔獨自選購腰包，其他同僚則在附近購物，他留意到相鄰排檔一名女子與被告的對話，提及「呢支嘢係藍光嚟㗎，小心啲用，會射穿嘢㗎」，並示範使用一支「雷射槍」射向報紙，報紙在4至5秒後傳出燒焦氣味。被告表示「要10支，但唔足夠錢住」，其後離開排檔。

黃漢鋒向檔販女子了解雷射裝置使用方法，女子再為他示範使用方式，報紙在4至5秒「熏黑冒煙」，他隨後致電警長林發健匯報情況，並留在該排檔附近待被告再出現。約7時16分，被告走近排檔，黃漢鋒隨即告知林發健，並與他保持通話。被告從女子手上接過一個白色膠袋後離開，並左轉進入桂林街，其間黃漢鋒遇上林發健並一同尾隨被告。

被告在桂林街135號地下7-11便利店外徘徊及使用手機，黃漢鋒在對面的店舖觀察，林發健其後截停他，被告試圖逃走，黃漢鋒遂上前連同警長4627一同制服他。黃漢鋒供稱，被告向前傾及掙扎，「3個男人都控制唔到呢名男子，佢個力度係可以去到咁大」，被告亦不斷大叫，稱自己是浸大學生會主席，購買激光筆作觀星用途。審訊明（7日）續，其間被告准以原有條件保釋。