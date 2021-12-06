Telegram頻道「開掛之達人」管理員煽惑暴動縱火判囚4年10月　官：既選擇心中正義需承擔法律後果 (17:28)

被告蕭張龍（33歲）承認於前年11月3日至19日期間干犯9項煽動罪。郭官判刑時稱，被告涉3項煽惑縱火罪，他在多則信息帖文倡議並教人製造燃燒物「鋁熱彈」及「希臘火」，較一般縱火嚴重；針對一項煽惑暴動罪，郭官指出當時正值中大發生激烈衝突，被告的行為屬火上加油，若有人仿效，後果堪虞。

郭官續稱，被告所涉一項煽惑他人有意圖而傷人罪，提議用鐵通和漒水傷害警察和持不同政見的「藍絲」，是衍生暴力和仇恨，威脅他們的人身安全，被告提及意指警察的「殺畜牲」，以及「一人一支鐵通鏹水係基本」，郭官形容是「聳人聽聞」。

至於3項煽惑公眾妨擾罪，被告在三罷期間提出阻礙港鐵和癱瘓交通，郭官稱被告剝奪市民出入自由，極其自私，列車班次輕則受阻，嚴重可令列車出軌。郭官考慮被告認罪，決定判處總刑期監禁為60個月，但因被告品格良好和沒有案底，酌情扣減2個月刑期，終判囚4年10個月。郭官不接納辯方稱頻道僅2萬多人訂閱，人數不多，反而被告透過頻道收款164萬多元，足以證明廣泛而實際的影響力，他人容易被煽惑犯案，加劇破壞社會安寧。

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