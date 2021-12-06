「熊仔餅」涉阻差圖搶槍案開審　控方稱警受「前後夾擊」後開槍　辯方擬爭議警員正當執行職務否 (15:47)

被告周柏均（21歲）和胡子鍵（20歲）報稱學生，兩人被控當日在西灣河太安街、筲箕灣道與成安街十字路口附近，故意阻撓警員A，以及企圖搶劫A的一支警槍。周柏均另被控企圖從警員A的合法羈押下逃脫。

控方開案陳辭指出，當日早上有人響應黎明行動，在各區堵路，警員A到場時，聽到有人叫「唔好畀佢走」，A覺得危險遂手握警槍戒備。一名戴黑色口罩、頭笠白色外套帽男子步近警員A，A拔出警槍指向他，當A打算制服他，對方便捉住A，並抓A面部及頸。

同時，白衣男背後的兩名被告和另一灰衣男子走近警員A，A擎槍指向首被告周柏均，周柏均伸手企圖搶槍。白衣男攬着A及襲擊他的頭部，次被告胡子鍵和灰衣男則阻擋A後退。控方續稱，受到「前後夾擊」的A，向周柏均的腹部發射第一發子彈，周柏均隨即倒地。胡子鍵企圖搶去A的警槍，A撥開他。4人拉扯期間，A開槍發射兩發子彈，沒擊中人，胡子鍵失平衡倒地。警司B到場時，白衣男及灰衣男逃去。

兩名被告現場被捕，當救護車到達時，周柏均表示想除下背囊和站起來，警員A和警司B叫他不要動，但他撥開A的手及轉身逃跑。兩名警員立即追截，周柏均及後遭制服。

胡子鍵在警誡下稱，當時見到警員「揸住支槍」捉着白衣男子，胡子鍵聽到一下槍聲後左耳耳鳴，「隨即我就趴在地下，而之前我其實係想由警察手上搶返番個白色衫男子，但唔成功，之後我畀警察拉左」。

事後，警員A發現其左頰紅腫和中指擦傷，而周柏均右肝肝葉及右腎經手術被切除。控方將依賴5段影片，傳召2至3名警員作供，以及呈上兩名市民書面供辭舉證。案件明（7日）續。

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